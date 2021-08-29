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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 29 августа 2021
Енисей
29.08.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
68'
А. Скворцов
73'
А. Масловский
43'
А. Симонян (П)
90+2'
И. Стефанович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Волгарь
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Стефанович
Желтая карточка
М. Сухомлинов
90'
+1
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Скворцов
87'
Желтая карточка
И. Лапшов
84'
79'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Погосов
Желтая карточка
А. Масловский
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Масловский
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Скворцов
68'
59'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Юсупов
58'
Желтая карточка
Р. Локтионов
54'
Желтая карточка
Д. Ведерников
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
М. Лаук
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Симонян
Желтая карточка
А. Скворцов
41'
Желтая карточка
Е. Иванов
33'
27'
Желтая карточка
И. Ращеня
17'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Н. Печенкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Волгарь
27
Даниил Горовых
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-3-3-1
1
Опарин
19
Гарбуз
2
Кичин
42
Лапшов
33
Масловский
64
Ланин
13
Марков
21
Зотов
21
Раздорских
8
Иванов
92
Скворцов
3-3-2-1
81
Смирнов
3
Ведерников
4
Ращеня
4
Локтионов
20
Малания
56
Демьянов
69
Козлов
10
Симонян
24
Погосов
10
Юсупов
Лаук
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
Лаук
10
Лаук
10
Лаук
92
Скворцов
8
Канаплин
8
Канаплин
92
Скворцов
6
Печенкин
27
Горовых
27
Горовых
6
Печенкин
24
Погосов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
24
Погосов
10
Юсупов
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Юсупов
Остались в запасе
Енисей
Волгарь
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Виктор Тренев
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Енисей - Волгарь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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