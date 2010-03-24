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    Тони Морал - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Тони
    Фамилия Морал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 18 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 67' -90' Расинг (Сантандер) 2:0 Спортинг (Хихон)
    08.05.2010 80' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Расинг (Сантандер)
    05.05.2010 55' -90' Расинг (Сантандер) 1:5 Севилья (Севилья)
    01.05.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:1 Расинг (Сантандер)
    18.04.2010 57' -76' Херес (Херес-де-ла-Фронтера) 2:2 Расинг (Сантандер)
    14.04.2010 1' -68' Расинг (Сантандер) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    11.04.2010 69' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    84'
    04.04.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.03.2010 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:3 Расинг (Сантандер)
    24.03.2010 1' -70' Расинг (Сантандер) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.03.2010 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Расинг (Сантандер)
    14.03.2010 1' -71' Расинг (Сантандер) 0:0 Сарагоса (Сарагоса)
    08.03.2010 68' -90' Валенсия (Валенсия) 0:0 Расинг (Сантандер)
    71'
    28.02.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Альмерия (Альмерия)
    20.02.2010 1' -59' Барселона (Барселона) 4:0 Расинг (Сантандер)
    32'
    14.02.2010 1' -58' Расинг (Сантандер) 0:3 Малага (Малага)
    50'
    07.02.2010 1' -78' Расинг (Сантандер) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    57'
    31.01.2010 1' -52' Хетафе (Хетафе) 0:0 Расинг (Сантандер)
    24.01.2010 1' -63' Спортинг (Хихон) 0:1 Расинг (Сантандер)
    17.01.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    09.01.2010 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Расинг (Сантандер)
    03.01.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    20.12.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Расинг (Сантандер)
    13.12.2009 1' -46' Расинг (Сантандер) 3:2 Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
    04.10.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    22.09.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:4 Барселона (Барселона)
    19.09.2009 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Расинг (Сантандер)
    12.09.2009 81' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Расинг (Сантандер)
    30.08.2009 76' -90' Расинг (Сантандер) 1:4 Хетафе (Хетафе)
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