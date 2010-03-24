|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|18
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|67' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|08.05.2010
|80' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|05.05.2010
|55' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:5
|Севилья (Севилья)
|01.05.2010
|1' -90'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|18.04.2010
|57' -76'
|Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|14.04.2010
|1' -68'
|Расинг (Сантандер)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.04.2010
|69' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|84'
|04.04.2010
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|29.03.2010
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:3
|Расинг (Сантандер)
|24.03.2010
|1' -70'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.03.2010
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Расинг (Сантандер)
|14.03.2010
|1' -71'
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|08.03.2010
|68' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Расинг (Сантандер)
|71'
|28.02.2010
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Альмерия (Альмерия)
|20.02.2010
|1' -59'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Расинг (Сантандер)
|32'
|14.02.2010
|1' -58'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Малага (Малага)
|50'
|07.02.2010
|1' -78'
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|57'
|31.01.2010
|1' -52'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Расинг (Сантандер)
|24.01.2010
|1' -63'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|17.01.2010
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.01.2010
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Расинг (Сантандер)
|03.01.2010
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|20.12.2009
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|13.12.2009
|1' -46'
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
|04.10.2009
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.09.2009
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:2
|Расинг (Сантандер)
|12.09.2009
|81' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|30.08.2009
|76' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:4
|Хетафе (Хетафе)