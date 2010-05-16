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Тони Морал
Статистика
Тони Морал - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1981 (45)
#23 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
18
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 0
16.05.2010
Спортинг
67' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2 : 1
08.05.2010
Расинг
80' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
1 : 5
05.05.2010
Севилья
55' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Тенерифе
2 : 1
01.05.2010
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2 : 2
18.04.2010
Расинг
57' - 76'
Испания. Примера, 32 тур
Расинг
3 : 1
14.04.2010
Эспаньол
1' - 68'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
1 : 1
11.04.2010
Расинг
69' - 90'
84'
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
0 : 2
04.04.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
4 : 3
29.03.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0 : 0
24.03.2010
Мальорка
1' - 70'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 3
21.03.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Расинг
0 : 0
14.03.2010
Сарагоса
1' - 71'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
0 : 0
08.03.2010
Расинг
68' - 90'
71'
Испания. Примера, 24 тур
Расинг
0 : 2
28.02.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
4 : 0
20.02.2010
Расинг
1' - 59'
32'
Испания. Примера, 22 тур
Расинг
0 : 3
14.02.2010
Малага
1' - 58'
50'
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
1 : 1
07.02.2010
Атлетико
1' - 78'
57'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2010
Расинг
1' - 52'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
0 : 1
24.01.2010
Расинг
1' - 63'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
17.01.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1 : 2
09.01.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
2 : 0
03.01.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 0
20.12.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Расинг
3 : 2
13.12.2009
Херес
1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Расинг
0 : 1
04.10.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Расинг
1 : 4
22.09.2009
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 2
19.09.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 1
12.09.2009
Расинг
81' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 4
30.08.2009
Хетафе
76' - 90'
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