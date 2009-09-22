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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Барселона
Расинг - Барселона: обзор матча 22 сентября 2009
Расинг
22.09.2009, вторник, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
72'
О. Серрано
22'
З. Ибрагимович
25'
Л. Месси
27'
Ж. Пике
64'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Барселона
Желтая карточка
П. Пинильос
Желтая карточка
Хиско
ГОЛ! 1:4!
О. Серрано
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Мунитис
Замена
А. Иньеста
️️️️
Л. Месси
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Замена
Г. Колса
️️️️
П. Диоп
Замена
Хиско
️️️️
А. Геихо
Замена
Р. Маркес
️️️️
Ж. Пике
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Педро
️️️️
З. Ибрагимович
Травма
З. Ибрагимович
Желтая карточка
З. Ибрагимович
ГОЛ! 0:3!
Ж. Пике
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Мануэль Арана
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
10
Педро Мунитис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-3-2
25
Тоньо
19
Сепси
3
Энрике
13
Моррис
14
Пинильос
18
Диоп
11
Серрано
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
19
Геихо
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
20
Кейта
6
Хави
5
Бускетс
10
Месси
11
Ибрагимович
12
Анри
18
Диоп
8
Колса
8
Колса
18
Диоп
10
Мунитис
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
10
Мунитис
19
Геихо
9
Хиско
9
Хиско
19
Геихо
3
Пике
4
Маркес
4
Маркес
3
Пике
10
Месси
8
Иньеста
8
Иньеста
10
Месси
11
Ибрагимович
9
Педро
9
Педро
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Расинг
Барселона
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Расинг - Барселона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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