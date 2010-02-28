Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Альмерия
Расинг - Альмерия: обзор матча 28 февраля 2010
Расинг
28.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Альмерия
29'
Ф. Сориано
67'
А. Крусат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Альмерия
Замена
️️️️
А. Крусат
Замена
Ф. Варгас
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
П. Мунитис
Замена
Ф. Колторти
️️️️
Тоньо
ГОЛ! 0:2!
А. Крусат
Желтая карточка
М. Арана
Желтая карточка
Энрике
Замена
М. Арана
️️️️
М. Ласен
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
Хиско
Желтая карточка
Мичел
Замена
Хиско
️️️️
О. Серрано
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сориано
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Гоитом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Ориоль
3
Энрике
14
Пинильос
8
Колса
25
Ласен
11
Серрано
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
3-4-2-1
25
Алвес
88
Мичел
4
Пельерано
15
Чико
23
Сориано
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
10
Пьятти
3
Гильерме
36
Гоитом
25
Тоньо
1
Колторти
1
Колторти
25
Тоньо
25
Ласен
17
Арана
17
Арана
25
Ласен
11
Серрано
9
Хиско
9
Хиско
11
Серрано
10
Пьятти
21
Варгас
21
Варгас
10
Пьятти
36
Гоитом
5
Уче
5
Уче
36
Гоитом
Остались в запасе
Расинг
Альмерия
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Расинг - Альмерия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Сардинеро
Новости команд
Все
Расинг
Альмерия
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+