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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Расинг
Валенсия - Расинг: обзор матча 08 марта 2010
Валенсия
08.03.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Расинг
+4
Желтая карточка
П. Пинильос
Вторая желтая
Д. Наварро
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Диоп
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Мадуро
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Т. Морал
Замена
Т. Морал
️️️️
М. Арана
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
М. Арана
Замена
П. Мунитис
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Х. Мадуро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
(К)
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Валенсия
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
4
Алексис
5
Деальберт
4
Наварро
0
Джонсон
0
Бараха
23
Мадуро
19
Эрнандес
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
4-1-1-3-1
1
Колторти
14
Пинильос
3
Энрике
3
Ориоль
18
Фернандес
18
Диоп
8
Колса
17
Арана
20
Каналес
11
Серрано
7
Тчите
21
Сильва
10
Домингес
10
Домингес
21
Сильва
23
Мадуро
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Мадуро
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
17
Арана
23
Морал
23
Морал
17
Арана
18
Диоп
25
Ласен
25
Ласен
18
Диоп
11
Серрано
10
Мунитис
10
Мунитис
11
Серрано
Остались в запасе
Валенсия
Расинг
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Валенсия - Расинг
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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