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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Расинг
Атлетико - Расинг: обзор матча 12 сентября 2009
Атлетико
12.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
43'
Х. Мануэль Хурадо
45'
О. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Расинг
Замена
Т. Морал
️️️️
Хиско
Желтая карточка
О. Серрано
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Хиско
️️️️
А. Геихо
Замена
Кеко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
П. Пинильос
️️️️
П. Мунитис
Красная карточка
Х. Анхель Креспо
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
О. Серрано
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
П. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Атлетико
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хиско
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
3
Лопес
30
Уйфалуши
5
Хуанито
20
Валера
20
Симау
23
Сантана
14
Хурадо
12
Ассунсао
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
4-1-1-3-1
25
Тоньо
15
Креспо
13
Моррис
3
Энрике
19
Сепси
18
Диоп
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
19
Геихо
54
Синама-Понголь
20
Кеко
20
Кеко
54
Синама-Понголь
14
Хурадо
19
Рейес
19
Рейес
14
Хурадо
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
10
Мунитис
14
Пинильос
14
Пинильос
10
Мунитис
Хиско
23
Морал
23
Морал
Хиско
19
Геихо
9
Хиско
9
Хиско
19
Геихо
Остались в запасе
Атлетико
Расинг
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Фабио Колторти
ВР
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Атлетико - Расинг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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