Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Валенсия
Расинг - Валенсия: обзор матча 04 октября 2009
Расинг
04.10.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
63'
Н. Жигич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Валенсия
Замена
А. Геихо
️️️️
П. Пинильос
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Э. Банега
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Мунитис
ГОЛ! 0:1!
Н. Жигич
Замена
Н. Жигич
️️️️
Д. Вилья
Замена
Д. Сильва
️️️️
Мику
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
О. Серрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Мануэль Арана
ПП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
10
Педро Мунитис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
20
Мику
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
0
Луис Гарсия
АП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-4-2
25
Тоньо
18
Фернандес
13
Моррис
3
Торрехон
14
Пинильос
11
Серрано
8
Колса
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
7
Тчите
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
4
Наварро
22
Матье
24
Марчена
11
Банега
17
Хоакин
20
Мику
64
Мата
7
Вилья
10
Мунитис
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
10
Мунитис
14
Пинильос
19
Геихо
19
Геихо
14
Пинильос
11
Банега
6
Альбельда
6
Альбельда
11
Банега
20
Мику
21
Сильва
21
Сильва
20
Мику
7
Вилья
19
Жигич
19
Жигич
7
Вилья
Остались в запасе
Расинг
Валенсия
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Расинг - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Расинг
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+