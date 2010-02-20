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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Расинг
Барселона - Расинг: обзор матча 20 февраля 2010
Барселона
20.02.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 0
Завершен
Расинг
8'
А. Иньеста
29'
Т. Анри
33'
Р. Маркес
85'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Расинг
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 4:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Каналес
Замена
Педро
️️️️
Т. Анри
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Я. Туре
Замена
Луисма
️️️️
Хиско
Замена
Жеффрен
️️️️
К. Пуйоль
Замена
М. Арана
️️️️
Т. Морал
Желтая карточка
Ориоль
Желтая карточка
Т. Анри
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
Р. Маркес
ГОЛ! 3:0!
Р. Маркес
Желтая карточка
Т. Морал
ГОЛ! 2:0!
Т. Анри
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Р. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Ориоль
(К)
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
23
Тони Морал
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
36
Эсполита
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
28
Луисма
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
4
Маркес
5
Пуйоль
8
Иньеста
42
Туре
5
Бускетс
10
Месси
12
Анри
9
Кркич
4-1-1-3-1
1
Колторти
3
Ориоль
3
Торрехон
3
Энрике
15
Креспо
18
Диоп
25
Ласен
23
Морал
20
Каналес
11
Серрано
9
Хиско
42
Туре
6
Алькантара
6
Алькантара
42
Туре
5
Пуйоль
9
Жеффрен
9
Жеффрен
5
Пуйоль
12
Анри
9
Педро
9
Педро
12
Анри
9
Хиско
28
Луисма
28
Луисма
9
Хиско
20
Каналес
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
20
Каналес
23
Морал
17
Арана
17
Арана
23
Морал
Остались в запасе
Барселона
Расинг
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
36
Эсполита
ЦЗ
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
36
Эсполита
ЦЗ
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Барселона - Расинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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