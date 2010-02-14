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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Малага
Расинг - Малага: обзор матча 14 февраля 2010
Расинг
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 3
Завершен
Малага
9'
Велигтон
35'
Ф. Кайседо
66'
В. Обинна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Малага
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
А. Луке
️️️️
Дуда
Желтая карточка
П. Мунитис
Красная карточка
М. Тчите
Замена
Г. Колса
️️️️
П. Диоп
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 0:3!
В. Обинна
Желтая карточка
Ориоль
Замена
Хуанито
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
М.
Желтая карточка
Хиско
Замена
Хиско
️️️️
Х. Моратон
Замена
О. Серрано
️️️️
Т. Морал
Желтая карточка
Д. Торибио
Желтая карточка
Т. Морал
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
М. Ласен
17'
ГОЛ! 0:1!
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
35
Хави Лопес
ЦП
8
Фернандо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Расинг
4
Осмар Барба
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
30
Марио
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колторти
3
Торрехон
4
Моратон
3
Ориоль
14
Пинильос
18
Диоп
23
Морал
25
Ласен
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
4-3-2-1
78
Мунуа
20
Гаспар
3
Велигтон
5
Степанов
0
Ману
35
Хави Лопес
8
Фернандо
6
Торибио
18
Бенашур
17
Дуда
10
Кайседо
18
Диоп
8
Колса
8
Колса
18
Диоп
23
Морал
11
Серрано
11
Серрано
23
Морал
4
Моратон
9
Хиско
9
Хиско
4
Моратон
35
Хави Лопес
24
Хуанито
24
Хуанито
35
Хави Лопес
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
17
Дуда
5
Луке
5
Луке
17
Дуда
Остались в запасе
Расинг
Малага
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
0
Франсеск Арнау
ВР
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Статистика матча Расинг - Малага
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
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