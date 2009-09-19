Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Расинг
Малага - Расинг: обзор матча 19 сентября 2009
Малага
19.09.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Расинг
72'
Дуда
37'
М. Арана
80'
Н. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Расинг
Желтая карточка
П. Мунитис
Замена
Х. Моратон
️️️️
О. Серрано
ГОЛ! 1:2!
Н. Моррис
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Арана
ГОЛ! 1:1!
Дуда
Замена
️️️️
А. Геихо
Замена
Эдиньо
️️️️
А. Луке
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
️️️️
Вальдо
Замена
Апоньо
️️️️
С. Бенашур
Желтая карточка
Хуанито
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 0:1!
М. Арана
Желтая карточка
С. Бенашур
13'
Желтая карточка
Н. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
0
Луис Гарсия
АП
2-1-3-3
78
Мунуа
3
Велигтон
18
Гамес
24
Хуанито
17
Дуда
18
Бенашур
23
Вальдо
5
Луке
11
Обинна
14
Баха
4-1-1-3-1
25
Тоньо
14
Пинильос
13
Моррис
3
Энрике
19
Сепси
18
Диоп
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
19
Геихо
5
Луке
36
Эдиньо
36
Эдиньо
5
Луке
18
Бенашур
32
Апоньо
32
Апоньо
18
Бенашур
11
Серрано
4
Моратон
4
Моратон
11
Серрано
17
Арана
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
17
Арана
Остались в запасе
Малага
Расинг
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Малага - Расинг
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Расинг
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+