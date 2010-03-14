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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Сарагоса
Расинг - Сарагоса: обзор матча 14 марта 2010
Расинг
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Сарагоса
Желтая карточка
К. Диого
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Арисменди
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Диоп
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Элизеу
Замена
А. Колунга
️️️️
Эдмилсон
Желтая карточка
М. Контини
Замена
О. Серрано
️️️️
Т. Морал
Замена
И. Боладо
️️️️
Хиско
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колторти
18
Фернандес
4
Моратон
3
Ориоль
15
Креспо
18
Диоп
23
Морал
8
Колса
20
Каналес
10
Мунитис
9
Хиско
4-4-2
13
Роберто
2
Диого
15
Контини
39
Ярошик
19
Элизеу
21
Эррера
7
Эдмилсон
21
Агилар
23
Понцио
26
Суасо
14
Арисменди
18
Диоп
25
Ласен
25
Ласен
18
Диоп
23
Морал
11
Серрано
11
Серрано
23
Морал
9
Хиско
20
Боладо
20
Боладо
9
Хиско
14
Арисменди
7
Лафита
7
Лафита
14
Арисменди
19
Элизеу
7
Пеннант
7
Пеннант
19
Элизеу
7
Эдмилсон
27
Колунга
27
Колунга
7
Эдмилсон
Остались в запасе
Расинг
Сарагоса
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Статистика матча Расинг - Сарагоса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Сардинеро
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