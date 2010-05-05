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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Севилья
Расинг - Севилья: обзор матча 05 мая 2010
Расинг
05.05.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 5
Завершен
Севилья
61'
М. Тчите
3'
А. Негредо
21'
Ф. Кануте (П)
46'
Х. Навас
48'
Д. Капель
89'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Севилья
ГОЛ! 1:5!
А. Негредо
Пас отдал
Лоло
Замена
Ромарик
️️️️
Д. Зокора
Вторая желтая
Н. Моррис
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Ф. Фасио
Желтая карточка
М. Тчите
Замена
Лоло
️️️️
Ф. Кануте
Замена
️️️️
Г. Колса
ГОЛ! 1:4!
М. Тчите
Пас отдал
И. Боладо
Замена
Т. Морал
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 0:4!
Д. Капель
Пас отдал
Х. Навас
Замена
М. Тчите
️️️️
П. Пинильос
ГОЛ! 0:3!
Х. Навас
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Н. Моррис
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
(К)
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Иван Боладо
ЦФ
17
Мануэль Арана
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
0
Луис Гарсия
АП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
15
Родри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Колторти
14
Пинильос
3
Торрехон
4
Моратон
13
Моррис
18
Диоп
8
Колса
25
Ласен
20
Каналес
20
Боладо
17
Арана
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
25
Конко
3
Адриано
11
Ренато
16
Зокора
17
Капель
21
Негредо
11
Кануте
20
Каналес
23
Морал
23
Морал
20
Каналес
14
Пинильос
7
Тчите
7
Тчите
14
Пинильос
17
Фасио
18
Станкявичус
18
Станкявичус
17
Фасио
11
Кануте
8
Лоло
8
Лоло
11
Кануте
16
Зокора
5
Ромарик
5
Ромарик
16
Зокора
Остались в запасе
Расинг
Севилья
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Расинг - Севилья
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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