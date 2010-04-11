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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Расинг
Депортиво - Расинг: обзор матча 11 апреля 2010
Депортиво
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
1'
Рики
84'
Т. Морал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Расинг
Желтая карточка
Ориоль
ГОЛ! 1:1!
Т. Морал
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Рики
Замена
Т. Морал
️️️️
М. Арана
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Замена
И. Перес
️️️️
А. Томас
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Тчите
Замена
Хиско
️️️️
О. Серрано
ГОЛ! 1:0!
Рики
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
20
Адриан
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Депортиво
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Хиско
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
4-4-2
1
Арансубиа
15
Гарсия
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
22
Родригес
18
Гуардадо
20
Томас
16
Серхио
11
Рики
20
Адриан
4-1-1-3-1
1
Колторти
3
Торрехон
3
Ориоль
15
Креспо
18
Фернандес
18
Диоп
8
Колса
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
7
Тчите
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
20
Томас
9
Перес
9
Перес
20
Томас
11
Рики
23
Бодипо
23
Бодипо
11
Рики
17
Арана
23
Морал
23
Морал
17
Арана
11
Серрано
9
Хиско
9
Хиско
11
Серрано
7
Тчите
20
Боладо
20
Боладо
7
Тчите
Остались в запасе
Депортиво
Расинг
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Остались в запасе
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Статистика матча Депортиво - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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