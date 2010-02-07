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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Атлетико
Расинг - Атлетико: обзор матча 07 февраля 2010
Расинг
07.02.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
37'
Г. Колса
27'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Атлетико
+3
Замена
Х. Валера
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
Замена
О. Серрано
️️️️
Т. Морал
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Диоп
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Т. Морал
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Г. Колса
Пас отдал
П. Пинильос
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
(К)
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Колторти
15
Креспо
3
Торрехон
3
Энрике
14
Пинильос
18
Диоп
8
Колса
23
Морал
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
4-3-2-1
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
5
Тиагу
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Хурадо
20
Симау
10
Форлан
18
Диоп
25
Ласен
25
Ласен
18
Диоп
20
Каналес
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
20
Каналес
23
Морал
11
Серрано
11
Серрано
23
Морал
14
Хурадо
20
Валера
20
Валера
14
Хурадо
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Гарсия
Остались в запасе
Расинг
Атлетико
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Расинг - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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