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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Спортинг
Расинг - Спортинг: обзор матча 16 мая 2010
Расинг
16.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
35'
М. Тчите
54'
М. Тчите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Спортинг
Замена
Э. Бедиа
️️️️
И. Боладо
Замена
Т. Морал
️️️️
М. Арана
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
Замена
Б. Наварро
️️️️
Д. Баррал
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Кармело
ГОЛ! 2:0!
М. Тчите
ГОЛ! 1:0!
М. Тчите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
0
Луис Гарсия
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Спортинг
21
Серхио Санчес
ВР
36
Борха Наварро
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Луис Моран
ПВ
4-1-1-2-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Торрехон
3
Ориоль
14
Пинильос
18
Диоп
25
Ласен
20
Каналес
17
Арана
7
Тчите
20
Боладо
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
0
Састре
14
Эрнандес
15
Арнолен
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
6
Альварес
99
Смилянич
99
Сесилия
6
Кармело
18
Баррал
17
Арана
23
Морал
23
Морал
17
Арана
20
Боладо
10
Бедиа
10
Бедиа
20
Боладо
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
18
Баррал
36
Наварро
36
Наварро
18
Баррал
6
Кармело
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
6
Кармело
Остались в запасе
Расинг
Спортинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
21
Серхио Санчес
ВР
22
Педро Орфила
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Остались в запасе
21
Серхио Санчес
ВР
22
Педро Орфила
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Расинг - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
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