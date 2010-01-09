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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Расинг
Севилья - Расинг: обзор матча 09 января 2010
Севилья
09.01.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Расинг
63'
Ромарик
27'
С. Каналес
40'
С. Каналес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Расинг
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
Энрике
Замена
М. Арана
️️️️
О. Серрано
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Каналес
Замена
А. Геихо
️️️️
Хиско
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Капель
Замена
А. Коне
️️️️
Лоло
ГОЛ! 1:2!
Ромарик
Замена
Э. Карреньо
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 0:2!
С. Каналес
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Г. Колса
ГОЛ! 0:1!
С. Каналес
Пас отдал
П. Мунитис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
АП
8
Диего Перотти
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
(К)
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
0
Энрике Карреньо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-2-3-1
25
Палоп
3
Адриано
3
Драгутинович
14
Эскюде
25
Конко
5
Ромарик
8
Лоло
17
Капель
11
Ренато
8
Перотти
21
Негредо
4-2-3-1
1
Колторти
14
Пинильос
3
Энрике
3
Торрехон
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
20
Каналес
11
Серрано
9
Хиско
8
Перотти
0
Карреньо
0
Карреньо
8
Перотти
17
Капель
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
17
Капель
8
Лоло
2
Коне
2
Коне
8
Лоло
20
Каналес
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
20
Каналес
11
Серрано
17
Арана
17
Арана
11
Серрано
9
Хиско
19
Геихо
19
Геихо
9
Хиско
Остались в запасе
Севилья
Расинг
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
0
Марио Фернандес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
33
Мануэль Редондо
ЦЗ
13
Даниэль Хименес
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Севилья - Расинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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