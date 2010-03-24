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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Мальорка
Расинг - Мальорка: обзор матча 24 марта 2010
Расинг
24.03.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Мальорка
Замена
М. Суарес
️️️️
Б. Валеро
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Мунитис
Замена
А. Адурис
️️️️
П. Вебо
Замена
М. Арана
️️️️
Т. Морал
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Г. Кастро
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Тчите
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Колторти
18
Фернандес
3
Ориоль
3
Энрике
14
Пинильос
18
Диоп
23
Морал
8
Колса
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
4-3-1-2
13
Ават
0
Хосеми
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
5
Кастро
19
Марти
6
Валеро
19
Варела
9
Вебо
11
Касадесус
10
Мунитис
11
Серрано
11
Серрано
10
Мунитис
23
Морал
17
Арана
17
Арана
23
Морал
7
Тчите
20
Боладо
20
Боладо
7
Тчите
6
Валеро
4
Суарес
4
Суарес
6
Валеро
5
Кастро
2
Матьони
2
Матьони
5
Кастро
9
Вебо
20
Адурис
20
Адурис
9
Вебо
Остались в запасе
Расинг
Мальорка
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Расинг - Мальорка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Сардинеро
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