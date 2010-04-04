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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Реал
Расинг - Реал: обзор матча 04 апреля 2010
Расинг
04.04.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Реал
24'
К. Роналду (П)
77'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Реал
Замена
М. Алонсо
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
О. Серрано
Замена
М. Ласен
️️️️
М. Арана
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Гути
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Мунитис
Замена
И. Боладо
️️️️
М. Тчите
Замена
Гути
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Моратон
10'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
(К)
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Иван Боладо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Гути
ЦП
7
Рауль
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Колторти
18
Фернандес
3
Торрехон
4
Моратон
14
Пинильос
18
Диоп
8
Колса
17
Арана
20
Каналес
10
Мунитис
7
Тчите
4-4-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
21
Метцельдер
39
Альбиоль
12
Марсело
23
Гранеро
9
Диарра
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
17
Арана
25
Ласен
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
11
Серрано
10
Мунитис
7
Тчите
20
Боладо
20
Боладо
7
Тчите
9
Игуаин
3
Алонсо
3
Алонсо
9
Игуаин
23
Гранеро
14
Гути
14
Гути
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Расинг
Реал
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
13
Насиф Моррис
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
23
Тони Морал
ЛП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Расинг - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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