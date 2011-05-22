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Джилберто Мартинес
Статистика
Джилберто Мартинес - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1979 (47), Голфито
#25 | Защитник
174 см | 70 кг
Коста-Рика
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
19
0
0
5
0
Сампдория
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 1
22.05.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1 : 2
15.05.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3 : 0
16.04.2011
Сампдория
1' - 57'
56'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1 : 2
10.04.2011
Лечче
1' - 90'
80'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2011
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1 : 0
13.03.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 3
06.03.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
0 : 2
27.02.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 0
20.02.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 1
16.02.2011
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
3 : 1
13.02.2011
Болонья
76' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 0
05.02.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
02.02.2011
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
1' - 51'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 0
16.01.2011
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 71'
29'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1 : 1
10.11.2010
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
1' - 90'
45'
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