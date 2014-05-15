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Манучехр Джалилов
Статистика
Манучехр Джалилов - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1990 (35), Гиссар
#63 | Нападающий
175 см | 65 кг
Таджикистан | Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
33
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Нефтехимик
5 : 1
15.05.2014
Ангушт
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2 : 1
05.05.2014
Химик
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
3 : 0
30.04.2014
Нефтехимик
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.04.2014
Оренбург
44' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
20.04.2014
Нефтехимик
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
3 : 2
14.04.2014
Енисей
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Cибирь
2 : 1
09.04.2014
Нефтехимик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Мордовия
2 : 2
30.03.2014
Нефтехимик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 3
23.03.2014
Арсенал
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 1
17.03.2014
Ротор
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
2 : 1
10.03.2014
Нефтехимик
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Салют
0 : 0
23.11.2013
Нефтехимик
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 2
17.11.2013
Луч
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
10.11.2013
Нефтехимик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химик
0 : 0
13.10.2013
Нефтехимик
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
1 : 1
01.10.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
1 : 3
22.09.2013
СКА-Хабаровск
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2013
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
2 : 1
23.08.2013
Нефтехимик
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 0
18.08.2013
Торпедо
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 3
07.08.2013
Салют
56' - 90'
70'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
0 : 0
02.08.2013
Нефтехимик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.07.2013
Балтика
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
13.07.2013
Нефтехимик
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ангушт
1 : 1
07.07.2013
Нефтехимик
1' - 90'
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