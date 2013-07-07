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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Нефтехимик
Ангушт - Нефтехимик: обзор матча 07 июля 2013
Ангушт
07.07.2013, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
45'
А. Дашаев
17'
И. Дранников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Нефтехимик
90'
Замена
А. Васев
️️️️
П. Умарбаев
88'
Замена
Н. Мифтяев
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Каркаев
82'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Дышеков
76'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
Г. Гузь
70'
Замена
З. Кишев
️️️️
О. Трифонов
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Дашаев
45'
Желтая карточка
Г. Гузь
33'
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Дранников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
14
Артем Васев
ЦЗ
4-1-4-1
1
Хамхоев
5
Аушев
27
Газдиев
4
Дашаев
32
Трифонов
33
Дышеков
14
Каркаев
21
Албаков
10
Ахильгов
22
Гузь
9
Гугуев
3-1-1-3-2
1
Лосев
5
Пискунов
65
Рябошапка
4
Дранников
88
Камболов
71
Дзахов
39
Умарбаев
94
Нуров
23
Махмутов
63
Джалилов
22
Мирзаев
22
Гузь
8
Дзейтов
8
Дзейтов
22
Гузь
32
Трифонов
14
Кишев
14
Кишев
32
Трифонов
14
Каркаев
9
Цуроев
9
Цуроев
14
Каркаев
33
Дышеков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
33
Дышеков
22
Мирзаев
27
Мифтяев
27
Мифтяев
22
Мирзаев
39
Умарбаев
14
Васев
14
Васев
39
Умарбаев
Остались в запасе
Ангушт
Нефтехимик
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
13
Азамат Меров
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ангушт - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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