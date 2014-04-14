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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 14 апреля 2014
Нефтехимик
14.04.2014, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 2
Завершен
Енисей
17'
И. Михалев
44'
М. Уридия
53'
Н. Зайцев
19'
Х. Эдуардо Лескано
29'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Енисей
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Д. Гриднев
90'
Замена
А. Пискунов
️️️️
В. Камеш
88'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Михалев
86'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
77'
70'
Замена
С. Рашевский
️️️️
В. Лешонок
61'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
И. Дранников
56'
ГОЛ! 3:2!
Н. Зайцев
53'
ГОЛ! 2:2!
М. Уридия
44'
43'
Желтая карточка
С. Лебамба
29'
ГОЛ! 1:2!
В. Галыш
27'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Е. Качан
19'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эдуардо Лескано
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-3-2
1
Лосев
71
Денисов
3
Зайцев
2
Засеев
4
Дранников
65
Рябошапка
33
Камеш
71
Дзахов
56
Гриднев
39
Михалев
25
Уридия
4-4-1-1
16
Бородин
22
Шабаев
33
Адамс
80
Качан
18
Марущак
8
Иванов
19
Ламбарский
14
Лайзанс
9
Лешонок
88
Галыш
23
Лескано
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
56
Гриднев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
56
Гриднев
33
Камеш
5
Пискунов
5
Пискунов
33
Камеш
39
Михалев
26
Отставнов
26
Отставнов
39
Михалев
80
Качан
27
Лебамба
27
Лебамба
80
Качан
19
Ламбарский
63
Рыжов
63
Рыжов
19
Ламбарский
9
Лешонок
58
Рашевский
58
Рашевский
9
Лешонок
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
37
Роман Косянчук
АП
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
37
Роман Косянчук
АП
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтехимик
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