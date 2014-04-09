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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Нефтехимик
Cибирь - Нефтехимик: обзор матча 09 апреля 2014
Cибирь
09.04.2014, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
38'
М. Астафьев
83'
М. Астафьев
78'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Нефтехимик
90'
Желтая карточка
В. Чала
88'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Дранников
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Иванов
87'
84'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
И. Михалев
ГОЛ! 2:1!
М. Астафьев
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
И. Михалев
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Васильев
76'
75'
Желтая карточка
С. Лосев
Замена
М. Маркосов
️️️️
Е. Зиновьев
72'
59'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Р. Григорян
54'
Замена
В. Чала
️️️️
М. Платика
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
38'
23'
Желтая карточка
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Иванов
22'
17'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-4-1
25
Трунин
5
Головатенко
4
Выходил
80
Климов
44
Самсонов
59
Иванов
52
Зиновьев
37
Чеботару
17
Васильев
4
Астафьев
6
Нивалдо
4-4-2
1
Лосев
65
Рябошапка
3
Зайцев
2
Засеев
4
Дранников
56
Гриднев
28
Григорян
5
Платика
33
Камеш
39
Михалев
25
Уридия
17
Васильев
11
Едунов
11
Едунов
17
Васильев
59
Иванов
18
Дудолев
18
Дудолев
59
Иванов
52
Зиновьев
9
Маркосов
9
Маркосов
52
Зиновьев
28
Григорян
63
Джалилов
63
Джалилов
28
Григорян
5
Платика
34
Чала
34
Чала
5
Платика
39
Михалев
37
Косянчук
37
Косянчук
39
Михалев
4
Дранников
26
Отставнов
26
Отставнов
4
Дранников
Остались в запасе
Cибирь
Нефтехимик
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Cибирь - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Спартак
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