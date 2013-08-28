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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Мордовия
Нефтехимик - Мордовия: обзор матча 28 августа 2013
Нефтехимик
28.08.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
28'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Мордовия
88'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Маркин
Замена
И. Старков
️️️️
М. Уридия
87'
Желтая карточка
П. Умарбаев
78'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Г. Нуров
78'
77'
Вторая желтая
В. Гаглоев
77'
Желтая карточка
В. Гаглоев
71'
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Хубутия
Замена
П. Умарбаев
️️️️
И. Гультяев
71'
Желтая карточка
В. Чала
63'
57'
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Пазин
57'
Замена
И. Эдиев
️️️️
М. Будников
51'
Желтая карточка
А. Хубутия
Желтая карточка
И. Гультяев
43'
29'
Желтая карточка
В. Гаглоев
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Замена
М. Уридия
️️️️
Д. Дзахов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нестеренко
65
Рябошапка
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
35
Гультяев
71
Дзахов
94
Нуров
23
Махмутов
34
Чала
63
Джалилов
4-1-2-3
98
Абакумов
40
Перендиа
35
Хубутия
22
Будников
12
Божович
11
Пазин
88
Иванов
27
Гаглоев
23
Мухаметшин
48
Луценко
93
Маркин
71
Дзахов
25
Уридия
25
Уридия
71
Дзахов
35
Гультяев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
35
Гультяев
Уридия
10
Старков
10
Старков
Уридия
94
Нуров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
94
Нуров
22
Будников
5
Эдиев
5
Эдиев
22
Будников
93
Маркин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
93
Маркин
35
Хубутия
2
Димидко
2
Димидко
35
Хубутия
11
Пазин
8
Бобер
8
Бобер
11
Пазин
Остались в запасе
Нефтехимик
Мордовия
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Нефтехимик - Мордовия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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