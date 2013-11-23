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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Нефтехимик
Салют - Нефтехимик: обзор матча 23 ноября 2013
Салют
23.11.2013, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Нефтехимик
90'
+3
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Д. Кузяев
Замена
М. Шевченко
️️️️
А. Михеев
88'
86'
Замена
М. Уридия
️️️️
Г. Нуров
83'
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
А. Носов
️️️️
В. Чадов
77'
69'
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Чала
Замена
А. Семенов
️️️️
Д. Дегтев
60'
57'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Р. Косянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
94
Георгий Нуров
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Александр Марков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Криворучко
24
Мирошниченко
39
Цуканов
21
Бутырин
27
Лебедев
8
Афонин
90
Михеев
7
Бекетов
77
Андреев
15
Чадов
22
Дегтев
4-2-2-2
1
Нестеренко
35
Гультяев
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
5
Платика
71
Дзахов
37
Косянчук
94
Нуров
19
Оразсахедов
34
Чала
90
Михеев
7
Шевченко
7
Шевченко
90
Михеев
22
Дегтев
13
Семенов
13
Семенов
22
Дегтев
15
Чадов
11
Носов
11
Носов
15
Чадов
34
Чала
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Чала
Кузяев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
Кузяев
94
Нуров
25
Уридия
25
Уридия
94
Нуров
37
Косянчук
14
Кузяев
14
Кузяев
37
Косянчук
Остались в запасе
Салют
Нефтехимик
25
Александр Марков
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
25
Александр Марков
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Салют - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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