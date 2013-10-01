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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Нефтехимик
Оренбург - Нефтехимик: обзор матча 01 октября 2013
Оренбург
01.10.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
29'
О. Кожанов
18'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Нефтехимик
90'
+2
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Г. Нуров
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
А. Воронкин
85'
81'
Желтая карточка
Р. Махмутов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
О. Кожанов
80'
75'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
В. Чала
Замена
Н. Саталкин
️️️️
В. Парняков
71'
Желтая карточка
К. Ахмедов
70'
55'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Гультяев
Желтая карточка
О. Кожанов
53'
51'
Желтая карточка
Р. Камболов
ГОЛ! 1:1!
О. Кожанов
29'
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-3-1-2
31
Астахов
88
Ганиев
15
Андреев
10
Парняков
26
Васиев
3
Ахмедов
3
Воронкин
30
Друзин
17
Турсунов
20
Кожанов
22
Кобялко
4-1-2-1-2
1
Лосев
35
Гультяев
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
71
Дзахов
5
Платика
94
Нуров
34
Чала
63
Джалилов
20
Кожанов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Кожанов
10
Парняков
87
Саталкин
87
Саталкин
10
Парняков
3
Воронкин
4
Вукобратович
4
Вукобратович
3
Воронкин
35
Гультяев
23
Махмутов
23
Махмутов
35
Гультяев
94
Нуров
14
Кузяев
14
Кузяев
94
Нуров
34
Чала
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
34
Чала
Остались в запасе
Оренбург
Нефтехимик
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Оренбург - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Газовик
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