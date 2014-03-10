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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 10 марта 2014
Торпедо
10.03.2014, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
28'
Т. Микуцкис
79'
Д. Айдов (П)
73'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Нефтехимик
Замена
М. Дворнекович
️️️️
В. Свежов
90'
+2
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Кацалапов
87'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Салугин
84'
Желтая карточка
А. Салугин
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Айдов
79'
78'
Красная карточка
Н. Зайцев
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Зайцев
69'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Михалев
60'
Замена
В. Чала
️️️️
М. Уридия
53'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 1:0!
Т. Микуцкис
28'
10'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Д. Дзахов
5'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Нефтехимик
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Алишер Джалилов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-2-2
14
Конюхов
15
Князев
99
Новосельцев
5
Микуцкис
8
Тесак
34
Кацалапов
84
Власов
6
Свежов
99
Шевченко
77
Салугин
4-4-2
1
Лосев
2
Засеев
3
Зайцев
71
Денисов
5
Пискунов
5
Платика
28
Григорян
71
Дзахов
56
Гриднев
39
Михалев
25
Уридия
34
Кацалапов
71
Багаев
71
Багаев
34
Кацалапов
6
Свежов
0
Дворнекович
0
Дворнекович
6
Свежов
77
Салугин
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Салугин
28
Григорян
63
Джалилов
63
Джалилов
28
Григорян
71
Дзахов
10
Джалилов
10
Джалилов
71
Дзахов
25
Уридия
34
Чала
34
Чала
25
Уридия
39
Михалев
26
Отставнов
26
Отставнов
39
Михалев
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Александр Бородюк
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
7
Денис Бояринцев
ПП
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Сатурн
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