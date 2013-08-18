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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 18 августа 2013
Нефтехимик
18.08.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Торпедо
90'
Замена
Д. Большаков
️️️️
М. Багаев
Желтая карточка
Д. Дзахов
88'
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
В. Чала
76'
Желтая карточка
Р. Камболов
61'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Р. Махмутов
60'
59'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Свежов
57'
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
И. Гультяев
54'
46'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
М. Джалилов
️️️️
Н. Бочаров
46'
Замена
И. Старков
️️️️
М. Уридия
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нестеренко
4
Дранников
65
Рябошапка
35
Гультяев
88
Камболов
34
Бочаров
5
Платика
71
Дзахов
23
Махмутов
34
Чала
25
Уридия
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
55
Тараканов
71
Багаев
34
Кацалапов
7
Бояринцев
6
Свежов
40
Кулешов
20
Стеклов
99
Шевченко
34
Бочаров
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Бочаров
34
Чала
22
Мирзаев
22
Мирзаев
34
Чала
25
Уридия
10
Старков
10
Старков
25
Уридия
23
Махмутов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
23
Махмутов
7
Бояринцев
14
Цыбиков
14
Цыбиков
7
Бояринцев
71
Багаев
9
Большаков
9
Большаков
71
Багаев
6
Свежов
9
Гаурачс
9
Гаурачс
6
Свежов
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
5
Антон Пискунов
ЦЗ
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
98
Александр Будаков
ВР
Главный тренер
Владимир Казаков
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
1
Сергей Лосев
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
98
Александр Будаков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Владимир Казаков
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Нефтехимик
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