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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Луч
Нефтехимик - Луч: обзор матча 17 ноября 2013
Нефтехимик
17.11.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 2
Завершен
Луч
48'
С. Пономаренко
77'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Луч
83'
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Корян
79'
Желтая карточка
С. Пономаренко
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Кацаев
67'
Замена
Д. Семочко
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Джалилов
66'
Замена
М. Платика
️️️️
П. Умарбаев
60'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Мирзаев
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Пономаренко
46'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Д. Клопков
Замена
И. Гультяев
️️️️
П. Рябошапка
46'
40'
Замена
А. Кацаев
️️️️
В. Романенко
12'
Желтая карточка
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
35
Анатолий Романович
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-2-1-3
1
Лосев
4
Дранников
5
Пискунов
25
Смирнов
65
Рябошапка
91
Самигуллин
71
Дзахов
39
Умарбаев
22
Мирзаев
34
Чала
63
Джалилов
4-1-2-1-2
56
Довбня
23
Джиоев
23
Могилевский
12
Пономаренко
2
Кренделев
3
Соловей
35
Романович
44
Клопков
77
Романенко
13
Дорожкин
9
Корян
65
Рябошапка
35
Гультяев
35
Гультяев
65
Рябошапка
63
Джалилов
14
Кузяев
14
Кузяев
63
Джалилов
39
Умарбаев
5
Платика
5
Платика
39
Умарбаев
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
13
Дорожкин
25
Семочко
25
Семочко
13
Дорожкин
44
Клопков
13
Кудряшов
13
Кудряшов
44
Клопков
77
Романенко
10
Кацаев
10
Кацаев
77
Романенко
9
Корян
39
Михалев
39
Михалев
9
Корян
Остались в запасе
Нефтехимик
Луч
37
Роман Косянчук
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
37
Роман Косянчук
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нефтехимик - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Рубин
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