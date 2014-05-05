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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Химик
Нефтехимик - Химик: обзор матча 05 мая 2014
Нефтехимик
05.05.2014, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 1
Завершен
Химик
4'
И. Михалев
73'
В. Камеш
16'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Химик
90'
Желтая карточка
Е. Чернов
83'
Замена
Ф. Постников
️️️️
А. Еркин
Замена
Д. Отставнов
️️️️
М. Джалилов
82'
77'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Квасов
Замена
В. Чала
️️️️
И. Михалев
77'
75'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 2:1!
В. Камеш
73'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
М. Уридия
68'
Желтая карточка
Д. Дзахов
61'
Замена
И. Самигуллин
️️️️
П. Рябошапка
58'
53'
Желтая карточка
А. Еркин
39'
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
А. Коротков
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Гащенков
Желтая карточка
П. Рябошапка
10'
8'
Желтая карточка
А. Касьян
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Нефтехимик
31
Данис Халиуллин
ВР
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
3-4-3
1
Лосев
5
Пискунов
65
Рябошапка
35
Гультяев
5
Платика
71
Дзахов
56
Гриднев
33
Камеш
39
Михалев
25
Уридия
63
Джалилов
4-3-3
1
Гавиловский
69
Лобков
55
Коротков
6
Шустиков
23
Чернов
77
Гащенков
8
Мануковский
17
Квасов
19
Касьян
33
Еркин
26
Архипов
39
Михалев
34
Чала
34
Чала
39
Михалев
65
Рябошапка
91
Самигуллин
91
Самигуллин
65
Рябошапка
25
Уридия
37
Косянчук
37
Косянчук
25
Уридия
63
Джалилов
26
Отставнов
26
Отставнов
63
Джалилов
26
Архипов
11
Макеев
11
Макеев
26
Архипов
33
Еркин
22
Постников
22
Постников
33
Еркин
17
Квасов
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Квасов
55
Коротков
4
Халиуллин
4
Халиуллин
55
Коротков
Остались в запасе
Нефтехимик
Химик
31
Данис Халиуллин
ВР
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
9
Никита Журавлев
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
31
Данис Халиуллин
ВР
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
28
Роман Григорян
ЦП
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Нефтехимик - Химик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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