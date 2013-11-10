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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 10 ноября 2013
Балтика
10.11.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
41'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нефтехимик
Замена
И. Сетов
️️️️
М. Скавыш
90'
Замена
А. Гацко
️️️️
В. Каленкович
85'
Желтая карточка
Г. Чиркин
80'
76'
Замена
И. Самигуллин
️️️️
Д. Кузяев
66'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Джалилов
62'
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
П. Умарбаев
56'
Замена
Р. Сакки
️️️️
М. Платика
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
41'
Замена
В. Крючков
️️️️
М. Плопа
24'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Зюзинс
22'
20'
Желтая карточка
И. Дранников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Илья Сетов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
18
Роджер Сакки
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
3
Плопа
23
Васильев
81
Зимулька
89
Стоцкий
4
Рытов
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
4-3-1-2
1
Лосев
65
Рябошапка
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
5
Платика
71
Дзахов
14
Кузяев
39
Умарбаев
34
Чала
63
Джалилов
15
Скавыш
13
Сетов
13
Сетов
15
Скавыш
3
Плопа
55
Крючков
55
Крючков
3
Плопа
17
Зюзинс
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Зюзинс
Каленкович
17
Гацко
17
Гацко
Каленкович
14
Кузяев
91
Самигуллин
91
Самигуллин
14
Кузяев
5
Платика
18
Сакки
18
Сакки
5
Платика
39
Умарбаев
22
Мирзаев
22
Мирзаев
39
Умарбаев
63
Джалилов
25
Уридия
25
Уридия
63
Джалилов
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
37
Роман Косянчук
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Остались в запасе
37
Роман Косянчук
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Балтика
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