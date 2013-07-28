Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 28 июля 2013
Нефтехимик
28.07.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
90+1'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
+1
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Плопа
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Сальников
84'
Замена
М. Рытов
️️️️
А. Гацко
77'
Желтая карточка
Г. Чиркин
76'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
В. Каленкович
Замена
Р. Махмутов
️️️️
М. Уридия
75'
73'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Н. Бочаров
71'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Г. Нуров
56'
Замена
В. Чала
️️️️
Д. Мирзаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лосев
4
Дранников
5
Пискунов
65
Рябошапка
35
Гультяев
88
Камболов
34
Бочаров
71
Дзахов
94
Нуров
25
Уридия
22
Мирзаев
3-2-2-3
88
Шелия
81
Зимулька
4
Халиуллин
23
Васильев
89
Стоцкий
3
Плопа
8
Чиркин
93
Каленкович
45
Вотинов
17
Гацко
15
Скавыш
25
Уридия
23
Махмутов
23
Махмутов
25
Уридия
94
Нуров
63
Джалилов
63
Джалилов
94
Нуров
22
Мирзаев
34
Чала
34
Чала
22
Мирзаев
34
Бочаров
14
Кузяев
14
Кузяев
34
Бочаров
3
Плопа
33
Курбанов
33
Курбанов
3
Плопа
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
17
Гацко
4
Рытов
4
Рытов
17
Гацко
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Зюзинс
93
Каленкович
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
14
Артем Васев
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Балтика
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
Вчера, 21:27
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
Вчера, 14:30
3
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
12 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+