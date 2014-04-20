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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 20 апреля 2014
СКА-Хабаровск
20.04.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
72'
Н. Жуниор
90+4'
М. Платика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Платика
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Никифоров
90'
+1
Замена
М. Трусевич
️️️️
Д. Цораев
90'
Желтая карточка
А. Дудиев
81'
78'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Д. Гриднев
76'
Желтая карточка
Н. Зайцев
74'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
72'
Замена
М. Платика
️️️️
Д. Дзахов
ГОЛ! 1:0!
Н. Жуниор
72'
70'
Замена
В. Чала
️️️️
В. Камеш
Замена
В. Плетин
️️️️
И. Машуков
64'
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Аладашвили
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Давид Цораев
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Нефтехимик
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-1-2
1
Кабанов
88
Наваловский
28
Байрыев
3
Удалый
85
Попов
8
Дудиев
6
Цораев
11
Натан Жуниор
14
Машуков
3-2-3-2
1
Лосев
3
Зайцев
71
Денисов
2
Засеев
5
Пискунов
65
Рябошапка
33
Камеш
71
Дзахов
56
Гриднев
39
Михалев
25
Уридия
10
Никифоров
18
Киселев
18
Киселев
10
Никифоров
6
Цораев
30
Трусевич
30
Трусевич
6
Цораев
14
Машуков
19
Плетин
19
Плетин
14
Машуков
11
Аладашвили
4
Славнов
4
Славнов
11
Аладашвили
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
33
Камеш
34
Чала
34
Чала
33
Камеш
71
Дзахов
5
Платика
5
Платика
71
Дзахов
56
Гриднев
26
Отставнов
26
Отставнов
56
Гриднев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
11
Заурбек Камболов
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
11
Заурбек Камболов
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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