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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 сентября 2013
Нефтехимик
22.09.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
68'
Р. Камболов
37'
Р. Славнов
66'
И. Удалый
73'
М. Трусевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
90'
Замена
П. Мочалин
️️️️
М. Попов
88'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Н. Замалиев
80'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
И. Гультяев
️️️️
Д. Кузяев
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Трусевич
ГОЛ! 1:2!
Р. Камболов
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
И. Удалый
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Оразсахедов
64'
61'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Р. Славнов
58'
Желтая карточка
Р. Славнов
Желтая карточка
В. Оразсахедов
48'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Старков
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Д. Дзахов
46'
Желтая карточка
М. Платика
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Желтая карточка
М. Смирнов
30'
22'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
23
Руслан Махмутов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лосев
4
Дранников
25
Смирнов
5
Пискунов
88
Камболов
10
Старков
5
Платика
71
Дзахов
14
Кузяев
94
Нуров
19
Оразсахедов
3-2-4-1
40
Козорез
5
Нестеренко
88
Наваловский
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
4
Славнов
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
8
Кармазиненко
19
Оразсахедов
63
Джалилов
63
Джалилов
19
Оразсахедов
71
Дзахов
23
Махмутов
23
Махмутов
71
Дзахов
10
Старков
25
Уридия
25
Уридия
10
Старков
14
Кузяев
35
Гультяев
35
Гультяев
14
Кузяев
85
Попов
27
Мочалин
27
Мочалин
85
Попов
13
Замалиев
18
Тобоев
18
Тобоев
13
Замалиев
4
Славнов
30
Трусевич
30
Трусевич
4
Славнов
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Радченко
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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