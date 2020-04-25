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Евгений Хачериди
Новости
Евгений Хачериди - новости
Завершил карьеру
28 июля 1987 (39)
#34 | Защитник
195 см | 82 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию за попытку ударить арбитра
2020.04.25 08:51
6
«Динамо-Брест» не будет расторгать контракт с Хачериди
2020.04.20 21:44
Betnews365: «Динамо-Брест» разорвет контракт с Хачериди и оштрафует его за попытку ударить арбитра
2020.04.19 16:35
1
«Прессбол»: Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, а массажист брестского «Динамо» угрожал рефери расправой
2020.04.19 13:30
1
Бабаев – о Хачериди: «Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух»
2019.07.31 14:18
7
Football.ua: Хачериди перейдет в ЦСКА
2019.07.31 13:24
24
Видео
Хачериди: «Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду»
2019.06.18 07:01
13
Хачериди: «Для меня политика политикой, а футбол футболом. Но в Россию не поеду»
2018.12.25 22:19
8
Хачереди может вернуться в Украину. Им интересуются «Динамо» и «Шахтер»
2018.12.25 08:30
4
Фото
Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»
2018.08.15 15:13
21
Фото
Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»
2018.08.15 14:31
12
Игрок ПАОКа Лео: «У Хачериди всегда были щитки с украинским флагом»
2018.08.15 01:07
3
Фото
Хачериди после игры со «Спартаком» показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом Украины
2018.08.14 23:08
65
Защитник сборной Украины хочет получить греческое гражданство
2018.06.26 07:16
3
ПАОК пытается подписать Хачериди
2018.01.27 06:42
1
«Шахтер» может приобрести у киевского «Динамо» Хачериди. Игроком интересовался «Зенит»
2017.12.28 20:12
1
Хачериди отказался продлевать контракт с «Динамо» Киев, прошлой зимой им интересовался «Зенит»
2017.12.21 15:27
6
Хачериди: «Тренер сказал прибавить, потому что играли как-то непонятно»
2017.09.15 11:44
Хачериди ведет переговоры с «Халл Сити»
2017.07.13 10:53
6
Ярмоленко: «Хачериди нужен команде»
2017.03.06 09:29
Киевское «Динамо» готово выставить на трансфер Хачериди, которым интересовался «Зенит»
2017.02.27 09:29
1
Киевское «Динамо» оштрафовало Хачереди на 50 тысяч за то, что игрок не старается на тренировках
2017.02.25 22:35
Агент Хачериди заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом»
2016.12.25 23:50
4
Журналист: «Киевское «Динамо» согласно было отдать Хачериди в «Зенит» за 8 миллионов»
2016.12.25 20:48
5
Хачериди: «Ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне об интересе «Зенита»
2016.12.25 11:16
3
Журналист: «Не удивлюсь, если завтра прочитаю новость о трансфере Хачериди в «Зенит»
2016.12.24 08:40
7
Агент Хачериди: «Если бы Евгений решил вести с кем-то переговоры, то это точно был бы клуб не из России»
2016.12.24 06:15
12
«Зенит» предлагает 4 миллиона за защитника киевского «Динамо» Хачериди
2016.12.23 18:52
35
Хачериди: «Динамо» не заслуживало поражения»
2016.09.14 09:03
1
Видео
Хачериди признал собственную ошибку при пропущенном голе в матче с Северной Ирландией
2016.06.16 23:09
1
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