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    Хачериди: «Для меня политика политикой, а футбол футболом. Но в Россию не поеду»

    Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди в интервью YouTube-каналу Football Hub рассказал о перспективе перехода в российский клуб.

    «Хорошо себя чувствую в ПАОКе, только мало играю. Можно сказать, совсем не играю. Здесь мне никто ничего не объясняет. Я и сам не всe понимаю, тренер всe решает. Зачем мне к нему подходить? Президент клуба говорит, что всем доволен. Но что с того, если я всe равно не играю. Я доволен своими матчами. В последнем было удаление, а в остальном всe нормально. Были и в чемпионате хорошие игры, а также с «Базелем» и «Спартаком» — в Лиге Европы.

    Интерес со стороны «Шахтeра» и киевского «Динамо» — ложь. Не знаю, кто об этом пишет. Если бы поступило предложение от амбициозной команды из сильного чемпионата, я бы ушeл. «Шахтeр» и «Динамо» не берeт, в них не перейду. В Россию тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом», — сказал Хачериди.

    После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) Хачериди показал трибунам «Открытие Арены» щитки с украинским флагом. Ряд СМИ восприняли жест 31-летнего футболиста в контексте российско-украинского конфликта.

    Источник: YouTube

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      kbbros 25 минут назад

      игрок хороший,но проблемы с предупреждениями-удалениями

      0
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      Рейтинг: +1487

      Агасфер 39 минут назад

      Эх,жаль! А то тут прямо очередь за этим "гигантом мирового футбола" выстроилась...

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