Хачериди: «Для меня политика политикой, а футбол футболом. Но в Россию не поеду»

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди в интервью YouTube-каналу Football Hub рассказал о перспективе перехода в российский клуб.

«Хорошо себя чувствую в ПАОКе, только мало играю. Можно сказать, совсем не играю. Здесь мне никто ничего не объясняет. Я и сам не всe понимаю, тренер всe решает. Зачем мне к нему подходить? Президент клуба говорит, что всем доволен. Но что с того, если я всe равно не играю. Я доволен своими матчами. В последнем было удаление, а в остальном всe нормально. Были и в чемпионате хорошие игры, а также с «Базелем» и «Спартаком» — в Лиге Европы.



Интерес со стороны «Шахтeра» и киевского «Динамо» — ложь. Не знаю, кто об этом пишет. Если бы поступило предложение от амбициозной команды из сильного чемпионата, я бы ушeл. «Шахтeр» и «Динамо» не берeт, в них не перейду. В Россию тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом», — сказал Хачериди.

После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) Хачериди показал трибунам «Открытие Арены» щитки с украинским флагом. Ряд СМИ восприняли жест 31-летнего футболиста в контексте российско-украинского конфликта.