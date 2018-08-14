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    Хачериди после игры со «Спартаком» показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом Украины

    Футболист ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) сделал жест в адрес трибун.

    Украинский игрок спустил гетры и показал стадиону щитки, на которых присутствовало изображение украинского флага.

    УЕФА может расценить такое поведение как демонстрацию политических воззрений и дисквалифицировать футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2018 23:08
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 августа 2018, 16:29

      Предлагаю пожизненно дисквалифицировать всех кто:
      1. Демонстрирует флаги, кроме российского (независимо от гражданства)
      2. Озвучивает лозунги "Слава.....!!! (исключение - "Слава России")
      3. Обыгрывает сборную России (кроме другой сборной России).

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 14:24

      Сейчас из мухи сделают слона.

      4
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 15 августа 2018, 14:15

      Нормальный флаг должен быть на флагштоке а не под гетрами

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 августа 2018, 12:56

      Какой такой хохол с грузинской фамилией? Парень заблудился просто. Попал в сети СМИ. Надо ему пол ведерка натуральной грузинской чачи,чтобы не путал свою Родину с фашистскими ублюдками.

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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 15 августа 2018, 12:40

      Просто купил щитки на Крещатике по дешевке - очень доволен.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 августа 2018, 12:34

      Да пусть хоть на жопе наколку сделает в виде трезубца. Мало ли идиотов..только причем тут футбол?

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 августа 2018, 11:07

      А он в курсе, что трибунам на него и его щитки насрать было?!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:03

      вот и нужно его дисквалифицировать чтобы не примешивал к футболу всякое.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 августа 2018, 10:54

      Да, это цвета ФК Ростов, учитывая, что он из Ростова-на-Дону. Тем более он играл в Ростове и хочет играть.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 15 августа 2018, 09:43

      Не он хотел показать, что Украина и Россия, едины и не делимы! Слава С С С Р!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > Diter Bolen 15 августа 2018, 11:46

      Эээ, ведомый спрячься под шконку ! Я скажу когда твой выход)) Индеец ты че разпетушился)))

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > Diter Bolen 15 августа 2018, 16:16

      Че ты псина тупая, за «батька» пытаешься зацепиться. Ко мне уже аргументы кончились))) Ты всю жизнь будешь некчемышем, комнатный герой))) Вот сиди в своей бандерлогии и пукай дальше себе в нос, сидя на диване и тихо сходя с ума от ненависти к «ватникам»))) Индеец)))

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