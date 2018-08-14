Хачериди после игры со «Спартаком» показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом Украины

Предлагаю пожизненно дисквалифицировать всех кто:
1. Демонстрирует флаги, кроме российского (независимо от гражданства)
2. Озвучивает лозунги "Слава.....!!! (исключение - "Слава России")
3. Обыгрывает сборную России (кроме другой сборной России).
Футболист ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) сделал жест в адрес трибун.
Украинский игрок спустил гетры и показал стадиону щитки, на которых присутствовало изображение украинского флага.
УЕФА может расценить такое поведение как демонстрацию политических воззрений и дисквалифицировать футболиста.