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    • Хачериди отказался продлевать контракт с «Динамо» Киев, прошлой зимой им интересовался «Зенит»

    Хачериди отказался продлевать контракт с «Динамо» Киев, прошлой зимой им интересовался «Зенит»

    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил ресурс Footboom.

    Текущее соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2018 года. Игрок рассчитывает сменить команду после выполнения договора.

    В текущем сезоне Хачериди забил один мяч и отдал один голевой пас в 24-х матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Украины в 5,5 миллионов евро.

    В июле «Бомбардир» писал о переговорах футболиста с «Халл Сити».

    В декабре 2016 года сообщалось об интересе к Хачериди со стороны «Зенита».

    Источник: Footboom

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    21.12.2017 15:27
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    Комментарии (7)
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    hevbn 28
    1513861887
    Мне всегда нравился Хачериди, по моему он пересидел в Киеве, если бы пару, тройку лет тому назад он на мой взгляд мог бы рассчитывать на игру за крепкого Европейского середнячка типа Айнтрахта, Стока и т.д., а в тридцать лет я не знаю что его может ждать.В принципе если не считать ситуацию, которая сложилась вокруг России с Украиной то он бы подошел Зениту по моему, именно такого защитника Зениту и не хватает, но сейчас это почти не возможно я думаю.Хочется пожелать Хачериди найти себе хорошую команду.
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    h3LL1k
    1513863146
    не забуду его дубль в свои ворота :D
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    mishavandit
    1513864002
    Бревно
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    Бубновский
    1513875464
    .....не не нееее, ребята!!!...если про зенит, то только в клуб к аршавину!!!!
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    ZENIT-59
    1513878460
    Может пойдёт в Зенит на усиление центра защиты в пару к Ивановичу? Маловероятен зарубежный контракт в 30 лет
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    Zubo
    1513883859
    Хороший футболист
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    ologreds
    1694991691
    numo529870
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