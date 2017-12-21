Хачериди отказался продлевать контракт с «Динамо» Киев, прошлой зимой им интересовался «Зенит»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил ресурс Footboom.

Текущее соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2018 года. Игрок рассчитывает сменить команду после выполнения договора.

В текущем сезоне Хачериди забил один мяч и отдал один голевой пас в 24-х матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Украины в 5,5 миллионов евро.

В июле «Бомбардир» писал о переговорах футболиста с «Халл Сити».

В декабре 2016 года сообщалось об интересе к Хачериди со стороны «Зенита».