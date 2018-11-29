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Евгений Хачериди
Статистика
Евгений Хачериди - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1987 (39)
#34 | Защитник
195 см | 82 кг
Украина
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Греция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
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Лига Европы 2017/2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
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Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина. Кубок 2014/2015
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Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
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Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Челси
4 : 0
29.11.2018
ПАОК
1' - 7'
7'
Лига Европы, 4 тур
Фехервар
1 : 0
08.11.2018
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
0 : 2
25.10.2018
Фехервар
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
БАТЭ
1 : 4
04.10.2018
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
0 : 1
20.09.2018
Челси
1' - 90'
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