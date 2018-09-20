Евгений Хачериди - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Хачериди
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|82
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Хачериди
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2018
|1' -7'
|Челси (Лондон)
|4:0
|ПАОК (Салоники)
|7'
|08.11.2018
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|25.10.2018
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.10.2018
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:4
|ПАОК (Салоники)
|20.09.2018
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Челси (Лондон)