Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010