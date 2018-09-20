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    Евгений Хачериди - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Хачериди
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1987 (35 лет)
    Рост 195
    Вес 82
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2018 1' -7' Челси (Лондон) 4:0 ПАОК (Салоники)
    7'
    08.11.2018 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 1:0 ПАОК (Салоники)
    25.10.2018 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:2 Фехервар (Секешфехервар)
    04.10.2018 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:4 ПАОК (Салоники)
    20.09.2018 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:1 Челси (Лондон)
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