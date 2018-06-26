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    Защитник сборной Украины хочет получить греческое гражданство

    Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди хочет получить греческое гражданство.

    «Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни. Для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

    Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось», – приводит слова Хачериди to10.

    30-летний защитник перешел в ПАОК на правах свободного агента из киевского «Динамо» по окончании минувшего сезона. В украинской команде он играл с 2007 года.

    В прошедшем сезоне Хачериди принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 10:15

      По фамилии видно откуда корни растут.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 июня 2018, 08:05

      хороший защитник,наверное один из лучших в истории независимой Украины,но вот характер у него....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 07:48

      Женя, у тебя греческие корни, но голова была и всегда останется украинской, не хочется употреблять других определений. Вспоминаю одну уборщицу в нашей общаге, она бы по этому поводу могла сказать, как и говорила по другим ( пишу в русской транскрипции ) :" Ты дывы ( смотри) яка с.у.к.а, а ну рукы в гору". А так удачи. Хозяин в ПАОК Иван Саввиди, русский грек, а тренером сын Мирчи Луческу Рэзван, есть и земляк Женя Шахов, будет с кем общаться.

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