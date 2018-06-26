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Защитник сборной Украины хочет получить греческое гражданство

26 июня 2018, 07:16
3

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди хочет получить греческое гражданство.

«Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни. Для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось», – приводит слова Хачериди to10.

30-летний защитник перешел в ПАОК на правах свободного агента из киевского «Динамо» по окончании минувшего сезона. В украинской команде он играл с 2007 года.

В прошедшем сезоне Хачериди принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига ПАОК Динамо К Хачериди Евгений
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1529988537
Женя, у тебя греческие корни, но голова была и всегда останется украинской, не хочется употреблять других определений. Вспоминаю одну уборщицу в нашей общаге, она бы по этому поводу могла сказать, как и говорила по другим ( пишу в русской транскрипции ) :" Ты дывы ( смотри) яка с.у.к.а, а ну рукы в гору". А так удачи. Хозяин в ПАОК Иван Саввиди, русский грек, а тренером сын Мирчи Луческу Рэзван, есть и земляк Женя Шахов, будет с кем общаться.
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Михаил Шевченко
1529989522
хороший защитник,наверное один из лучших в истории независимой Украины,но вот характер у него....
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ItalianFootball
1529997345
По фамилии видно откуда корни растут.
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