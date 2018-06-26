Защитник сборной Украины хочет получить греческое гражданство

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди хочет получить греческое гражданство.

«Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни. Для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определенного. Но мне бы этого очень хотелось», – приводит слова Хачериди to10.

30-летний защитник перешел в ПАОК на правах свободного агента из киевского «Динамо» по окончании минувшего сезона. В украинской команде он играл с 2007 года.

В прошедшем сезоне Хачериди принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги.