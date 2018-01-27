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    ПАОК пытается подписать Хачериди

    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Греции. К 30-летнему футболисту проявляет интерес ПАОК. Как сообщается, киевлянам за игрока предлагается 1,5 миллиона евро, но «Динамо» хочет вдвое больше. На данный момент клубы не могут договориться по окончательной сумме сделки. Хачериди в конце сезона может получить статус свободного агента.

    Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Украины 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Footboom

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    27.01.2018 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 29 марта 2018, 17:02

      Суркис младший такой прохиндей, что может вытащить из заначки какой то- контракт. А пока летом у него должен быть статус свободного агента по идее :)

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