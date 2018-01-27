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ПАОК пытается подписать Хачериди

27 января 2018, 06:42
1

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Греции. К 30-летнему футболисту проявляет интерес ПАОК. Как сообщается, киевлянам за игрока предлагается 1,5 миллиона евро, но «Динамо» хочет вдвое больше. На данный момент клубы не могут договориться по окончательной сумме сделки. Хачериди в конце сезона может получить статус свободного агента.

Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Украины 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Footboom
Украина. Премьер-лига Греция. Суперлига Динамо К ПАОК Хачериди Евгений
Комментарии (1)
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Егор Велунов
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Суркис младший такой прохиндей, что может вытащить из заначки какой то- контракт. А пока летом у него должен быть статус свободного агента по идее :)
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