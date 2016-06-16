Хачериди признал собственную ошибку при пропущенном голе в матче с Северной Ирландией

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди поделился мнением о поражении национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Северной Ирландией (0:2).

«Боролись с ними, моментов, к сожалению, было очень мало, а те, которые у нас были, мы не реализовали. У североирландцев также было один-два момента, но они выжали из них, забили два гола.

Первый гол? Не разобрались при стандартном положении. Это был мой игрок, это мой гол. Прошу у всех извинения», – сказал Хачериди.