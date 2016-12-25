Агент Хачериди заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом»

Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом». Напомним, ранее сообщалось, что петербургский клуб может приобрести 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

«У Хачериди контракт с «Динамо» до 30 июня 2018 года, то есть еще полтора года. Переговоров с «Зенитом» по Евгению Хачериди нет. Переговоры – это когда поступает официальное предложение в клуб. Кроме того, что «Динамо» не ведет переговоры с «Зенитом», оно и не продаст Хачериди за 4 миллиона», – сказал Шаблий в интервью «Футбол 24».