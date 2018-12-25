Хачериди: «Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду»

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди в интервью YouTube-каналу «Зе Интервьюер» признался, перешел бы в российский клуб и рассказал о своем отношении к Ярославу Ракицкому, перешедшему из «Шахтера» в «Зенит».

«С Ракицким не поддерживаю отношений, никогда не общался, так, только в сборной. Кстати, парень вообще нормальный, посмеяться, поулыбаться. Переход в «Зенит» – это его право играть, где он хочет.

Не знаю какая у него была ситуация в «Шахтере», но «Зенит» – достойная команда. Предложили, наверное, хорошую зарплату. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но, если говорить о политике… она для меня вообще в стороне.

Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например, еще предложение из Турции, я, конечно, предпочту ее. Из России предложений не было никогда, только разговоры», – заявил защитник.

Хачериди выступает за ПАОК с лета 2018-го.

В составе греческого клуба защитник сыграл в 11 матчах.

Хачериди: «Для меня политика политикой, а футбол футболом. Но в Россию не поеду»