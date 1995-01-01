Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию за попытку ударить арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола определился с наказанием для защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди.

Украинец после матча с «Витебском» пытался ударить арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.

в подтрибунном помещении. Инциденту предшествовало удаление футболиста за удар пяткой соперника.

За произошедшее Хачериди дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, его оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 41 тысячи российских рублей).