Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию за попытку ударить арбитра

А что тут такого? Попытался судью люстрировать по привычке...
Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола определился с наказанием для защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди.
- Украинец после матча с «Витебском» пытался ударить арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.
- Инциденту предшествовало удаление футболиста за удар пяткой соперника.
За произошедшее Хачериди дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, его оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 41 тысячи российских рублей).