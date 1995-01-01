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    Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию за попытку ударить арбитра

    Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола определился с наказанием для защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди.

    • Украинец после матча с «Витебском» пытался ударить арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.
    • Инциденту предшествовало удаление футболиста за удар пяткой соперника.

    За произошедшее Хачериди дисквалифицирован на пять матчей. Кроме того, его оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 41 тысячи российских рублей).

    Источник: Официальный сайт Белорусской федерации футбола

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +810

      Cleaner 28 минут назад

      А что тут такого? Попытался судью люстрировать по привычке...

      0
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      Рейтинг: +9766

      Cules2013 47 минут назад

      Хачериди всегда вёл себя по-свински, не новость, увы

      0
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      Рейтинг: +552

      кто там 4 часа назад

      За толчок судьишки Мертенша(или как там его правильно из Монако) дискву дали на пол года, а тут 5 матчей, не чисто что то.

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      Рейтинг: +499

      Граф2019 > кто там 2 часа назад

      ну отдахнет в Киеве месечишко! бабло есть толи делов! хотя он одессит...

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      Рейтинг: +499

      Граф2019 > кто там 2 часа назад

      штраф аж 41 карбованець! рятуйте грабуют...

      0
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