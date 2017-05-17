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Антон Ходырев
Статистика
Антон Ходырев - статистика
Завершил карьеру
26 января 1992 (34), Москва
#21 | Защитник
179 см | 67 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
31
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сокол
1 : 0
17.05.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Балтика
1 : 0
14.05.2017
Сокол
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Сокол
0 : 3
10.05.2017
Динамо
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сокол
1 : 0
29.04.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
1 : 2
17.04.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сокол
2 : 1
12.04.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сокол
0 : 0
08.04.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сокол
0 : 0
01.04.2017
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
1 : 0
26.03.2017
Сокол
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.03.2017
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тосно
5 : 2
26.11.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сокол
0 : 4
19.11.2016
Спартак-2
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сокол
0 : 0
05.11.2016
Волгарь
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 0
30.10.2016
Балтика
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1 : 1
22.10.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 3
15.10.2016
Енисей
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
1 : 1
08.10.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
1 : 2
17.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
10.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Мордовия
0 : 0
03.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сокол
1 : 1
28.08.2016
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 0
21.08.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сокол
2 : 3
17.08.2016
СКА-Хабаровск
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
0 : 0
13.08.2016
Сокол
1' - 90'
1'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сокол
1 : 2
06.08.2016
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
3 : 2
01.08.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
23.07.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волгарь
2 : 1
16.07.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1 : 1
11.07.2016
Сокол
1' - 90'
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