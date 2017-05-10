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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Динамо
Сокол - Динамо: обзор матча 10 мая 2017
Сокол
10.05.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 3
Завершен
Динамо
71'
К. Панченко
75'
Ф. Бечирай
90+2'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Динамо
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. Панченко
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Мануковский
88'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Ходырев
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бечирай
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Паштов
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
69'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Катрич
61'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Соснин
60'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
П. Погребняк
Замена
А. Пасько
️️️️
И. Климов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-2-3-2
16
Федоров
22
Магадиев
80
Климов
21
Ходырев
28
Семенов
30
Васянович
5
Платика
8
Мануковский
77
Паштов
88
Галыш
77
Романенко
4-2-2-2
31
Лещук
18
Морозов
8
Хольмен
44
Калугин
32
Терехов
23
Соснин
41
Сапета
88
Ташаев
77
Катрич
8
Панченко
88
Погребняк
8
Мануковский
9
Шпитальный
9
Шпитальный
8
Мануковский
80
Климов
3
Пасько
3
Пасько
80
Климов
21
Ходырев
17
Хрущев
17
Хрущев
21
Ходырев
77
Паштов
18
Дудолев
18
Дудолев
77
Паштов
23
Соснин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
23
Соснин
77
Катрич
11
Темников
11
Темников
77
Катрич
88
Погребняк
9
Бечирай
9
Бечирай
88
Погребняк
Остались в запасе
Сокол
Динамо
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Сокол - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Локомотив
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