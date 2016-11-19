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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Спартак-2
Сокол - Спартак-2: обзор матча 19 ноября 2016
Сокол
19.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 4
Завершен
Спартак-2
18'
А. Федчук
67'
Г. Мелкадзе
74'
Г. Мелкадзе
80'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Спартак-2
Желтая карточка
А. Домшинский
90'
Желтая карточка
М. Платика
85'
84'
Замена
А. Руденко
️️️️
И. Леонтьев
84'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Федчук
81'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
К. Савичев
80'
ГОЛ! 0:4!
А. Федчук
78'
Замена
И. Синодзука
️️️️
З. Бакаев
Замена
Д. Магадиев
️️️️
А. Хрущев
78'
74'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мелкадзе
67'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мелкадзе
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Ходырев
65'
Вторая желтая
А. Семенов
64'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Дудолев
61'
Замена
А. Перченок
️️️️
Р. Паштов
58'
35'
Желтая карточка
А. Самсонов
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Федчук
Желтая карточка
А. Семенов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
4-4-2
16
Федоров
28
Семенов
80
Климов
21
Ходырев
3
Пасько
17
Хрущев
18
Дудолев
5
Платика
77
Паштов
88
Галыш
77
Романенко
3-4-1-2
47
Филиппов
4
Савичев
22
Хомуха
96
Лихачев
99
Гулиев
52
Леонтьев
8
Самсонов
2
Шанбиев
77
Бакаев
77
Мелкадзе
10
Федчук
77
Паштов
7
Перченок
7
Перченок
77
Паштов
18
Дудолев
90
Домшинский
90
Домшинский
18
Дудолев
17
Хрущев
22
Магадиев
22
Магадиев
17
Хрущев
21
Ходырев
30
Васянович
30
Васянович
21
Ходырев
77
Бакаев
70
Синодзука
70
Синодзука
77
Бакаев
10
Федчук
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Федчук
4
Савичев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
4
Савичев
52
Леонтьев
19
Руденко
19
Руденко
52
Леонтьев
Остались в запасе
Сокол
Спартак-2
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Сокол - Спартак-2
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
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