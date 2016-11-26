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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Сокол
Тосно - Сокол: обзор матча 26 ноября 2016
Тосно
26.11.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
5 : 2
Завершен
Сокол
25'
А. Заболотный
43'
М. Палиенко
49'
А. Заболотный (П)
74'
М. Палиенко
89'
Г. Тетрашвили
52'
Р. Паштов
59'
М. Платика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Сокол
ГОЛ! 5:2!
Г. Тетрашвили
89'
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Палиенко
88'
Желтая карточка
Г. Чиркин
81'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
81'
79'
Замена
А. Мануковский
️️️️
М. Платика
Желтая карточка
М. Палиенко
74'
ГОЛ! 4:2!
М. Палиенко
74'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
А. Милевский
70'
Желтая карточка
А. Заболотный
69'
68'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Дудолев
63'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Хрущев
59'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
А. Васянович
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Платика
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Р. Мухаметшин
58'
52'
ГОЛ! 3:1!
Р. Паштов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Заболотный
49'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
В. Галыш
ГОЛ! 2:0!
М. Палиенко
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Нигматуллин
18
Сухарев
25
Буйволов
57
Абазов
18
Кашчелан
21
Галиулин
88
Богаев
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
0
Милевский
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
3
Пасько
80
Климов
21
Ходырев
77
Паштов
18
Дудолев
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
99
Палиенко
23
Причиненко
23
Причиненко
99
Палиенко
9
Мухаметшин
8
Чиркин
8
Чиркин
9
Мухаметшин
0
Милевский
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
0
Милевский
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
18
Дудолев
90
Домшинский
90
Домшинский
18
Дудолев
17
Хрущев
11
Дергачев
11
Дергачев
17
Хрущев
30
Васянович
22
Магадиев
22
Магадиев
30
Васянович
5
Платика
8
Мануковский
8
Мануковский
5
Платика
Остались в запасе
Тосно
Сокол
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
7
Александр Перченок
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Тосно - Сокол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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