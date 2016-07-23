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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Сокол
Спартак-Нальчик - Сокол: обзор матча 23 июля 2016
Спартак-Нальчик
23.07.2016, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
29'
Х. Ахриев
90'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Сокол
90'
ГОЛ! 1:1!
В. Галыш
Желтая карточка
А. Соблиров
89'
76'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Васянович
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
А. Бажев
76'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Х. Ахриев
73'
72'
Замена
А. Перченок
️️️️
Н. Дергачев
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Войнов
68'
Замена
А. Балкаров
️️️️
А. Богатырев
64'
63'
Желтая карточка
А. Домшинский
62'
Желтая карточка
Н. Дергачев
60'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Дудолев
60'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Мануковский
ГОЛ! 1:0!
Х. Ахриев
29'
21'
Желтая карточка
В. Галыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
3
Мурачев
4
Дашаев
88
Макоев
34
Дроздов
21
Ахриев
26
Богатырев
21
Войнов
9
Бажев
9
Гугуев
4-3-2-1
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
22
Магадиев
77
Паштов
8
Мануковский
18
Дудолев
77
Романенко
88
Галыш
11
Дергачев
26
Богатырев
7
Балкаров
7
Балкаров
26
Богатырев
21
Войнов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Войнов
21
Ахриев
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Ахриев
9
Бажев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
9
Бажев
18
Дудолев
90
Домшинский
90
Домшинский
18
Дудолев
11
Дергачев
7
Перченок
7
Перченок
11
Дергачев
30
Васянович
28
Семенов
28
Семенов
30
Васянович
8
Мануковский
17
Хрущев
17
Хрущев
8
Мануковский
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Сокол
75
Владислав Семёнов
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
75
Владислав Семёнов
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Сокол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
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